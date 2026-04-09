ΠΑΟΚ: Τακτική και δίτερμα στο... μενού - Σταθερά εκτός τέσσερις

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία συνεχίζεται με τους τέσσερις τραυματίες να παραμένουν εκτός και τη σημερινή (9/4) προπόνηση να αφοσιώνεται στην τακτική.

Με πρωϊνή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου, η οποία θα «κορυφωθεί» μετά το Πάσχα, ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι με την ΑΕΚ.



Η μέρα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Μ.Παρασκευή (10.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:00, ενώ ακολουθεί ρεπό το Σαββατοκύριακο, με την επόμενη «ασπρόμαυρη» προπόνηση να είναι προγραμματισμένη τη Δευτέρα (13/4) του Πάσχα.