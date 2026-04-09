Παναθηναϊκός: Αμετάβλητο το απουσιολόγιο, τριήμερο ρεπό από τον Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του, με το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ να παραμένει αμετάβλητο.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ το απουσιολόγιο παρέμεινε αμετάβλητο.

Ο Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε με ειδικό πρόγραμμα, ο Κάτρης έκανε θεραπεία και ατομικό και οι Κοντούρης, Τζούρισιτς και Σισοκό θεραπεία.

Τις επόμενες τρεις ημέρες οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα ξεκουραστούν, επιστρέφοντας στις προπονήσεις από Δευτέρα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε τη Μεγάλη Πέμπτη προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα».