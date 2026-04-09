ΟΦΗ: Sold out το τρίτο τσάρτερ για τον τελικό - Γίνονται «καπνός» τα εισιτήρια

Γεμάτο και το τρίτο αεροπλάνο από τον κόσμο του ΟΦΗ ενόψει του τελικού του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ανάρπαστες οι θέσεις στο τρίτο τσάρτερ του ΟΦΗ ενόψει του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί, που θα βρεθούν κόντρα στον Δικέφαλο στο «Πανθεσσαλικό», ανακοίνωσαν πως γέμισε και τρίτη πτήση τσάρτερ ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Παράλληλα, τα εισιτήρια της αναμέτρησης αναμένεται πολύ σύντομα να κάνουν "φτερά". Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια online, όμως μπορεί πάντα να υπάρξουν και άλλα διαθέσιμα από ακυρώσεις.

Διαθέσιμα επίσης εισιτήρια και στις λέσχες των οπαδών, κυρίως για θέσεις που αφορούν στο πέταλο.



