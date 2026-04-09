Europa League: Αμφίρροπες αναμετρήσεις με φόντο τα ημιτελικά

Τα προημιτελικά του Europa League περνούν σε μια κρίσιμη καμπή με την διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων. Αναλυτικά τα ματς και το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Απόψε διεξάγονται οι αναμετρήσεις Μπολόνια – Άστον Βίλα, Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ – Θέλτα, ενώ οι ρεβάνς ακολουθούν στις 16 του μήνα.

Σε ότι αφορά τους ημιτελικούς, οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 30 Απριλίου 2026 και οι ρεβάνς στις 7 Μαΐου 2026.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου 2026 και θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής του Europa League σε μονό αγώνα. Χθες, διεξήχθη η αναμέτρηση μεταξύ Μπράγκα και Μπέτις, η οποία έληξε ισόπαλη 1-1.

Μπολόνια – Άστον Βίλα

Πρόκειται ίσως για το πιο ισορροπημένο παιχνίδι της βραδιάς. Η Μπολόνια έρχεται με αυτοπεποίθηση έχοντας αποκλείσει τη Ρόμα και γενικά δείχνει ομάδα με χαρακτήρα στα νοκ άουτ, όμως η Βίλα του Έμερι έχει εμπειρία και δικαιολογημένα προβάλει ως το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Πόρτο μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ποντάρει πολλά στην έδρα της, έχοντας χάσει ελάχιστα παιχνίδια φέτος. Στις 23 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, η Νότιγχαμ επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της Πόρτο. Οι Πορτογάλοι έπειτα από τέσσερις νίκες στη σειρά σε όλες τις διοργανώσεις, στραβοπάτησαν εντός έδρας με τη Φαμαλικάο. Σε καλή κατάσταση η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς απέκλεισε στα πέναλτι τη Μίντιλαντ και στη συνέχεια επιβλήθηκε 3-0 της Τότεναμ στο Λονδίνο.



Φράιμπουργκ - Θέλτα

Ιστορική στιγμή για τη Φράιμπουργκ, καθώς για πρώτη φορά φτάνει σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στις δύο προηγούμενες παρουσίες της στους “16” είχε αποκλειστεί.

Οι γηπεδούχοι καλούνται να διαχειριστούν την απειρία τους σε αυτό το επίπεδο, αλλά και το πολύ δυνατό εντός έδρας σερί τους. Η ομάδα του Σούστερ μετρά εννέα συνεχόμενες νίκες στην έδρα της, οι πέντε φέτος, με πιο πρόσφατη το εντυπωσιακό 5-1 επί της Γκενκ που της έδωσε την πρόκριση στους “8” του Europa League.Σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν, η Θέλτα έδωσε προτεραιότητα στο Europa League. Η ομάδα του Χιράλντεζ ξεπέρασε το εμπόδιο της Λυών στον προηγούμενο γύρο, με ισοπαλία 1-1 στην Ισπανία και σπουδαία νίκη 2-0 στη Γαλλία, αποκλείοντας ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στη La Liga εμφανίζει κάμψη, με μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, αυτή όμως ήρθε στο εντυπωσιακό 3-2 επί της Βαλένθια στο «Μεστάγια».