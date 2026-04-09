Οι οκτώ ομάδες που μάχονται για τον τελικό της Λειψίας!

Οκτώ ομάδες, με την ΑΕΚ να αποτελεί τη μοναδική ελληνική εκπροσώπηση, ρίχνονται στη μάχη των προημιτελικών του Conference League έχοντας ως απώτερο στόχο τον μεγάλο τελικό της Λειψίας (27 Μαΐου).

Η Ράγιο Βαγεκάνο πανηγυρίζει ήδη μια ιστορική πορεία, φτάνοντας στα προημιτελικά για δεύτερη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Μετά τον αποκλεισμό της Σαμσουνσπόρ, η ομάδα της Μαδρίτης θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας απέναντί της την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Η ελληνική ομάδα καλείται να ξεπεράσει μια αρνητική παράδοση στην Ισπανία, όπου δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη σε εννέα αναμετρήσεις.



Σαχτάρ Ντόνετσκ και ΑΖ Άλκμααρ έχουν παρελθόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ολλανδική ομάδα να έχει πάρει την πρόκριση στη μεταξύ τους μονομαχία το 2004/05. Και οι δύο σύλλογοι έχουν φτάσει σε τελικό Κυπέλλου UEFA, με τη Σαχτάρ να έχει κατακτήσει το τρόπαιο το 2009. Οι Ουκρανοί στοχεύουν σε νέα επιτυχία, αλλά η ΑΖ αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Η Κρίσταλ Πάλας, στη δεύτερη ευρωπαϊκή της παρουσία, αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα, που έχει φτάσει ήδη δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης χωρίς να καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο. Οι «Βιόλα» επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την εμπειρία τους και να κάνουν το επόμενο βήμα, παρά τη μέτρια παράδοσή τους στην Αγγλία.



Η Μάιντς πραγματοποιεί την κορυφαία ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ η Στρασμπούρ επιστρέφει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από δεκαετίες. Η γαλλική ομάδα, με νεανικό ρόστερ και ενθουσιασμό, θέλει να γράψει ιστορία, σε ένα ζευγάρι με μικρή γεωγραφική απόσταση αλλά μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Το Πρόγραμμα:

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ (19:45)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΖ Άλκμααρ (22:00)

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα (22:00)

Μάιντς – Στρασμπούρ (22:00)

Επαναληπτικοί (16/4):

ΑΖ Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο

Στρασμπούρ – Μάιντς

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 30 Απριλίου και 7 Μαΐου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου στη Λειψία.