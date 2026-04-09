«Παράδειγμα για τη Ρουμανία ο Ραζβάν» - Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στον Μιρτσέα

Για δεύτερη μέρα ο λαός της Ρουμανίας, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός, αποχαιρετάει τον θρυλικό Μιρτσέα - Η ξεχωριστή αναφορά των ΜΜΕ της χώρας στον Ραζβάν.

Σε πένθος συνεχίζει να βρίσκεται σύσσωμη η Ρουμανία, η οποία αποχαιρετάει τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας της, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών την περασμένη Τρίτη (7/4).

Τόσο χθες όσο και σήμερα, χιλιάδες κόσμος βρίσκεται στην Arena Nationala, όπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρυλικού προπονητή.

Δίπλα της συνεχώς και επί ώρες ο μοναχογιός του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, το «στήριγμα» της μητέρας του και όχι μόνο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ξεχωριστή αναφορά στη στάση του προπονητή του ΠΑΟΚ από τα Μέσα της πατρίδας του, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την ανθρώπινη πλευρά του ακόμα και στις πιο «βαριές» ώρες.

Στο Εθνικό Στάδιο της Ρουμανίας, εκτός των άλλων, βρέθηκε σήμερα (9/4) και ο πρωθυπουργός της χώρας Ίλιε Μπολόγιαν για να πει από πλευράς του, το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα.

