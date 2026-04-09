Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν τα τζάμια από το πούλμαν της Ατλέτικο (vid)

Σοβαρές ζημιές στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οπαδοί της Μπαρτσελόνα πέταξαν αντικείμενα με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να πέσουν θραύσματα γυαλιών στα μέλη της αποστολής.

H Ατλέτικο "απέδρασε" με τεράστια νίκη, με 2-0, από το Καμπ Νόου το βράδυ της Μ. Τετάρτης (8/4) απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία έπαιζε με 10 παίκτες από το 44ο λεπτό και πλέον έχει ένα τεράστιο αβαντάζ πρόκρισης για τους ημιτελικούς του Champions League.

Πέρα από τα αμιγώς αθλητικά και τα όμορφα όμως, η άφιξη της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε στο γήπεδο ήταν επεισοδιακή, αφού ανεγκέφαλοι οπαδοί των “μπλαουγκράνα” περίμεναν για να την υποδεχθούν με... αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα; Πολλές ζημιές σε κάποια από τα τζάμια του πούλμαν, το οποίο μετέφερε την αποστολή της ομάδας και σπασμένα γυαλιά, που έπεσαν πάνω στα μέλη.

Η ομάδα της Μαδρίτης πόσταρε στα social media μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν, γράφοντας: “Είδαμε κι εμείς απόψε την άλλη πλευρά του φεγγαριού”, ταγκάροντας μάλιστα και τη NASA.

🤦🏻‍♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.



👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026



