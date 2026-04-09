Λουίς Ενρίκε: «Είναι κρίμα, μπορούσαμε περισσότερα γκολ»

Περισσότερα γκολ από την ομάδα του ήθελε ο Λουίς Ενρίκε, όπως δήλωσε μετά το 2-0 της Παρί επί της Λίβερπουλ, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

«Παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα εναντίον ενός αντιπάλου πολύ υψηλού επιπέδου. Ήταν δύσκολο. Είναι σωματικά δυνατοί και άλλαξαν το σύστημά τους για να παίξουν εναντίον μας, αλλά το έχουμε συνηθίσει», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής και πρόσθεσε:

«Αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά είναι κρίμα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ακόμη περισσότερα γκολ. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να το αποδεχθείς. Παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ήμασταν υπομονετικοί, ήρεμοι και παίξαμε έναν αγώνα αντάξιο των οπαδών μας. Δεν υπάρχει διαφορά επιπέδου, απλώς σήμερα παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα. Θα είναι δύσκολο στο Άνφιλντ. Το έχω κάνει πολλές φορές ως παίκτης και προπονητής, θα υποφέρουμε. Τώρα, είναι ώρα για ξεκούραση και ανάκαμψη».