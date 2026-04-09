Ραντεβού με την ιστορία η ΑΕΚ στο Βαγέκας

Πρώτο βήμα για την ΑΕΚ με φόντο τα ημιτελικά του Conference League, θέλει να βάλει βάσεις πρόκρισης μέσα στο Βαγέκας κόντρα στη Ράγιο (19:45, Cosmote Sport 2).

Ιστορικό ραντεβού για την Ένωση, που αγωνίζεται σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Η ΑΕΚ θέλει να κάνει αυτό που έχει συμβεί μόλις μία φορά στο παρελθόν των ελληνο-ισπανικών αναμετρήσεων, να φύγει δηλαδή με το διπλό από τη Μαδρίτη και να βάλει από σήμερα τις βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης, υπάρχουν ανοιχτές δύο θέσεις. Η μια αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας και το εάν θα διατηρηθεί ο Πενράις που τα πήγε εξαιρετικά με τον Ολυμπιακό ή αν θα επανέλθει ο Πήλιος που απουσίαζε από το Καραϊσκάκη λόγω καρτών. Το δεύτερο ερωτηματικό, είναι αν κρατήσει ο Νίκολιτς τον Περέιρα στην μεσοεπιθετική γραμμή ή θα προτιμήσει να βάλει τον Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, ο Ρότα δεξιά, οι Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, ο Κοϊτά στο ένα φτερό και οι Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

