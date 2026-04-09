Η Νότιγχαμ δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του Λούκα

Η διοίκηση της Νότιγχαμ έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με τη Νάπολι για την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα.

Ο 24χρονος Ιταλός φορ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο δανεικός για έξι μήνες από την αγγλική ομάδα, με οψιόν αγοράς στα 35 εκατ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η διοίκηση έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στην Premier League.

Ο Λούκα έχει μόλις ένα γκολ σε πέντε ματς με τη Νότιγχαμ, η οποία ήδη έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του πως δεν πρόκειται να το κρατήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο μάνατζερ του Ιταλού φορ είναι σ’ επαφές για να επιστρέψει στη Serie A και να συνεχίσει την καριέρα του από το καλοκαίρι στην Μπολόνια.