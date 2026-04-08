Έρευνα για κύκλωμα πολυτελών ρολογιών: Στο επίκεντρο Ισπανοί διεθνείς ποδοσφαιριστές

Οι αρχές εξετάζουν ένα οργανωμένο σύστημα αγορών, μέσω του οποίου φέρεται να αποφεύγονταν οι προβλεπόμενοι φόροι. Ήδη, η ισπανική Guardia Civil έχει ξεκινήσει να αποστέλλει αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ενώ στην υπόθεση συμμετέχει και ειδική μονάδα οικονομικού εγκλήματος.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στη λίστα των πελατών της εταιρείας που ερευνάται εμφανίζονται γνωστά ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιπτώσεις παικτών που είχαν ήδη δεχθεί ειδοποιήσεις από φορολογικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια για αντίστοιχες αγορές.