Ράγιο: Χωρίς προβλήματα οι Ισπανοί στο ματς με την ΑΕΚ, μέσα και ο Ακομάς 

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα παραταχθεί πάνοπλη στον πρώτο προημιτελικό του Conference League με την ΑΕΚ στο Βαγιέκας το βράδυ της Πέμπτης.

Και αυτό γιατί στη διάθεση του Ινίγκο Πέρεθ τέθηκε και ο Ιλίας Ακομάς ο οποίος μπήκε στην αποστολή. Ο νεαρός εξτρέμ, με καταγωγή από το Μαρόκο, είχε χάσει τα τελευταία ματς με πρόβλημα τραυματισμού αλλά προπονήθηκε τις τελευταίες μέρες και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.



Ράγιο και ΑΕΚ θα αναμετρηθούν αύριο Πέμπτη (9/4) στο Βαγιέκας (19:45) στο πρώτο παιχνίδι και η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00).