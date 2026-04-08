Ο «λευκός λογαριασμός» του Γιόβιτς με τη Ράγιο: η διπλή πρόκληση στο «Βαγιέκας»

Μέσα στο σπίτι της Ράγιο Βαγιεκάνο ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ καλείται να «σπάσει» το προσωπικό του στατιστικό και ταυτόχρονα να οδηγήσει την Ένωση σε ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα πρόκρισης για την ημιτελική φάση του Conference League.

Η παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στo…οπλοστάσιο της ΑΕΚ για την κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» αποτελεί σημείο αναφοράς αναφορικά με μια ιδιαιτερότητα που προσθέτει ένα ξεχωριστό, σχεδόν… αφηγηματικό ενδιαφέρον.

Ο Σέρβος επιθετικός είναι από τους λίγους παίκτες του ρόστερ της ΑΕΚ που γνωρίζουν καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Στη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη La Liga, να βιώσει την πίεση, την ένταση και τις απαιτήσεις των αγώνων σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, ενώ κατάφερε να βρει και δίχτυα σε ισπανικό έδαφος.

Με απλά λόγια, ξέρει πώς είναι να σκοράρεις στην Ισπανία.

Κι όμως, υπάρχει μια «λευκή σελίδα» στο βιβλιάριο με τα προσωπικά γκολ.

Απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Γιόβιτς δεν έχει αγωνιστεί ως αντίπαλος και κατ΄επέκταση δεν έχει σκοράρει δεδομένου πως σε δύο μεταξύ τους ματς επί των ημερών του στη Ρεάλ, έμεινε και στα δύο στον πάγκο.

Κάπως έτσι, το ματς της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) αποκτά για εκείνον έναν διπλό χαρακτήρα.

Από τη μία, είναι ένα κομβικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το «Βαγιέκας» δεν αποτελεί άβατο.

Από την άλλη, είναι μια προσωπική πρόκληση για τον ίδιο τον Γιόβιτς, μια ευκαιρία να «σπάσει» ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον στατιστικό και να προσθέσει ακόμη ένα...θύμα στη λίστα του.

Σε τέτοια παιχνίδια, άλλωστε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και πολλές φορές, τα προσωπικά κίνητρα μπλέκονται με τους ομαδικούς στόχους, δημιουργώντας τις συνθήκες για τον παίκτη που θα κάνει τη διαφορά την κατάλληλη στιγμή.

Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν πρωταγωνιστή στη Μαδρίτη. Έναν παίκτη που θα εκμεταλλευτεί τη μία φάση, το ένα λάθος, τη μία στιγμή. Και ο Γιόβιτς έχει αποδείξει στην καριέρα του ότι μπορεί να το κάνει, ειδικά όταν έχει ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Ίσως λοιπόν το «Βαγιέκας» να είναι το ιδανικό σκηνικό για τον 28χρονο επιθετικό.

