Ινίγκο Πέρεθ: «Ισορροπημένη ομάδα η ΑΕΚ, αμύνεται και επιτίθεται καλά»

Για τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Conference με την ΑΕΚ μίλησε ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο Ινίγκο Πέρεθ.

Αναλυτικά, ο Ισπανός τεχνικός, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:



Για την κατάσταση της ομάδας: «Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, έχεις ευθύνη και ενθουσιασμό. Και τα δύο πολλαπλασιάζονται λόγω του αυριανού σκηνικού, για όλα όσα έχουμε διανύσει μέχρι τώρα και γιατί είναι αναπόφευκτο να φαντάζεσαι τον εαυτό σου να προχωρά στις επόμενες φάσεις».

Για το εάν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία: «Το να απομονωθείς από όλα αυτά είναι ουτοπικό. Μου αρέσει, είναι καλό να νιώθουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, αλλά θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Το γνωρίζουμε καλά. Ζω με την εμμονή να δημιουργώ αναμνήσεις. Το Conference είναι το κατάλληλο μέρος. Μακάρι να λέμε ότι το κατακτήσαμε, ότι ταξιδέψαμε… Το αυριανό παιχνίδι είναι δύσκολο».

Για την ΑΕΚ: «Η ισορροπία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της. Αμύνεται και επιτίθεται καλά. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι να είμαστε συμπαγείς, να διατηρήσουμε την αμυντική ισορροπία και να μην καταρρεύσει λόγω του συναισθηματικού παράγοντα. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, πρέπει να τον αφήσουμε στην άκρη. Παρότι αμύνεται καλά, εμείς θα προσπαθήσουμε να σκοράρουμε μέσα από οργανωμένη ανάπτυξη. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκτήσουμε πλεονέκτημα».

Για το εάν μπορεί να κατακτήσει το Κόνφερενς: «Το άγχος ανήκει σε άλλες καταστάσεις, όπως το πρωτάθλημα και η παραμονή. Το Conference έχει επιπλέον στοιχεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση, άγχος ή φόβος, αλλά χαρά και ενθουσιασμός, και να τα μεταδώσουμε στον κόσμο. Πρέπει να τους παρασύρουμε συναισθηματικά. Έχουμε μεγάλη επιθυμία. Μακάρι να το κατακτήσουμε. Είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει. Αύριο είναι το πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από λόγια, το θέλουμε πολύ».

Οι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοι: «Αν υπάρχει κάτι κοινό με την ΑΕΚ, είναι το σύνολο και το πώς αποτυπώνεται η φιλοσοφία του προπονητή στο γήπεδο. Και οι δύο γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας περνά μέσα από την ομάδα».

Για τις στατικές φάσεις: «Οι στατικές φάσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, τόσο λόγω του αντιπάλου όσο και λόγω των διαστάσεων του γηπέδου. Αύριο θα είναι κρίσιμο να τις αντιμετωπίσουμε σωστά».