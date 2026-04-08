Φήμες για Δώνη και Εθνική Σαουδικής Αραβίας

Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, ο Έλληνας τεχνικός είναι από τα φαβορί για τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σαουδικής Αραβίας.

Πολύ ψηλά στην λίστα με τους υποψήφιους διαδόχους του Ερβέ Ρενάρ στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο Γιώργος Δώνης.

Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, ο Έλληνας τεχνικός πολύ δύσκολα θα ανανεώσει την συνεργασία του με την Αλ-Καλίτζ και σκέφτεται ήδη την επόμενη προπονητική πρόκληση.

Αυτή μπορεί να είναι στον πάγκο της Εθνικής της Σαουδικής Αραβίας, αφού μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εξαιρετικά πιθανό να αδειάσει η θέση, την οποία έχει σήμερα ο Γάλλος Ερβέ Ρενάρ.

Ο Δώνης έχει χτίσει εξαιρετικό όνομα στην Σαουδική Αραβία και πλέον το όνομα του συζητιέται έντονα για πολύ σημαντικούς πάγκους, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ενδεχόμενο επιστροφής στα ευρωπαϊκά γήπεδα.