Κάν’ το όπως ο Αλμέιδα: Ο οδηγός για να... πέσει η Ράγιο Βαγιεκάνο στο σπίτι της (vids)

Οι ομάδες που κατάφεραν να «χτυπήσουν» τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο σπίτι της λειτουργούν ως οδηγός για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να παρουσιαστεί κυνική και αποτελεσματική για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα στη Μαδρίτη.

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο δεν είναι απλή, ωστόσο «Βαγιέκας» δεν είναι… απόρθητο τη φετινή σεζόν.

Αντίθετα, υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα ομάδων που κατάφεραν να «πληγώσουν» το σύνολο του Ινίγκο Πέρεθ μέσα στο σπίτι του, δείχνοντας τον δρόμο που καλείται να ακολουθήσει η Ένωση το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).

Στις αρχές της φετινής σεζόν η Σεβίλλη με τον Ματίας Αλμέιδα εκείνη την περίοδο στον πάγκο της, είχε καταφέρει να «παγώσει» το Βαγιέκας με γκολ στο 87΄ που της έδωσε τη νίκη (0-1).

Σε ένα ματς όπου η Ράγιο είχε κατοχή αλλά όχι ουσία, οι Ανδαλουσιάνοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά και πήραν ένα διπλό που «πόνεσε» τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά τους γηπεδούχους.

Το δεύτερο «χτύπημα» ήρθε στις αρχές του 2026, όταν η Οσασούνα πέρασε νικηφόρα από τη Μαδρίτη με το εμφατικό 3-1. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ανέδειξε τις αμυντικές αδυναμίες της Ράγιο όταν πιέζεται σε μετάβαση και στις στατικές φάσεις .

Αν προστεθούν και τα συνολικά στατιστικά της σεζόν, γίνεται ακόμα πιο σαφής η εικόνα: η Ράγιο παρουσιάζει μεν αξιοπρεπή αλλά όχι κυριαρχική έδρα, με περιορισμένο αριθμό νικών και αρκετές απώλειες βαθμών, κάτι που επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για ομάδα που «καθαρίζει» εύκολα τα παιχνίδια μέσα στο σπίτι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ράγιο έδειξε ευάλωτη. Στη φάση των «16» του Conference League ηττήθηκε εντός έδρας (0-1) από τη Σαμσουνσπόρ, αποτέλεσμα που παραλίγο να της κοστίσει τον αποκλεισμό, πριν ανατρέψει την κατάσταση εκτός έδρας .

Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο: ομάδες που δεν φοβήθηκαν να παίξουν στο «Βαγιέκας», που εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους και χτύπησαν στις αδυναμίες της Ράγιο, κατάφεραν να φύγουν με αποτέλεσμα.

Αυτό ακριβώς καλείται να κάνει και η ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Να παρουσιαστεί κυνική, συγκεντρωμένη και αποτελεσματική, βαδίζοντας στα χνάρια εκείνων που ήδη έχουν δείξει πως το «σπίτι» των Μαδριλένων μπορεί να… αλωθεί.