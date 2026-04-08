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ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Πάλι ο Άλεκσιτς το 0-2! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δεύτερο τέρμα για τους κίτρινους στην έδρα της ΑΕΛ και σαφές προβάδισμα νίκης

 

ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Πάλι ο Άλεκσιτς το 0-2! (vid)