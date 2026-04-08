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ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Το 0-1 με τον Άλεκσιτς! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ στην έδρα της ΑΕΛ

 

ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Το 0-1 με τον Άλεκσιτς! (vid)