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ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Ο Γκαράτε αστοχεί μετά από ομαδική ενέργεια (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γκαράτε αστοχεί μετά από ομαδική ενέργεια και το 0-0 παραμένει

 

ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Ο Γκαράτε αστοχεί μετά από ομαδική ενέργεια (vid)