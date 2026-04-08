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ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Ο Κουτσερένκο επεμβαίνει στο σουτ του Σίστο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με τον Πιόνε Σίστο να μην μπορεί να γράψει το 1-0

 

ΑΕΛ - Παναιτωλικός | Ο Κουτσερένκο επεμβαίνει στο σουτ του Σίστο (vid)