Θέμα στην UEFA το... ακροβατικό τελείωμα του Μαρίν με την Αμπερντίν (vid)

Η UEFA θυμήθηκε το γκολ που είχε πετύχει ο Ραζβάν Μαρίν στο 6-0 της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος είχε σκοράρει το τέταρτο γκολ στο 55' με ένα... ακροβατικό τελείωμα κάτι που τονίζεται και στο επίσημο λογαριασμό του Conference.

«Τρελός αυτοσχεδιασμός από τον Ραζβάν Μαρίν», σημειώνεται μεταξύ άλλων!

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο την League Phase ως 3η, ενώ στους 16 πέταξε εκτός την Τσέλιε και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά όπου συναντά την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς είναι την Πέμπτη (9/4) στο Βαγιέκας (19:45) όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00).