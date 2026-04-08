Ξέσπασμα Μουρίνιο: «Δεν θέλω να τους ξαναδώ στο γήπεδο»

Ένα έντονο ξέσπασμα που έχει προκαλέσει αίσθηση είχε ο Ζοσέ Μουρίνιο, εκφράζοντας ανοιχτά την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας του αλλά και για κάποιους παίκτες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως η ομάδα του έχει πλέον χάσει κάθε ελπίδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο σοκ ήταν η αναφορά του σε παίκτες της ομάδας του, τους οποίους ουσιαστικά τελείωσε αγωνιστικά.

«Δεν έχουμε πλέον καμία πιθανότητα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν θέλω να ξαναδώ στο γήπεδο. Δεν θέλω να αγωνιστούν ξανά. Αλλά είναι περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, έχουν αξία στην αγορά».