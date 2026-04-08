Έπεσαν... μπουκέτα ανάμεσα σε προπονητές στη Γ' Εθνική!

Σκηνές φαρ ουέστ σε αγώνα των πλέι άουτ της Γ' Εθνικής, με τους προπονητές της Θύελλας Πατρών και του Πανθουριακού "να ανταλλάσσουν επανειλημμένα γρονθοκοπήματα", σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΑΒ.

Χρηματικές ποινές ύψους 4.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας σε τρία φυσικά πρόσωπα για το άγριο επεισόδιο που έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα Θύελλα Πατρών-Πανθουριακός στις 1/4, για την 3η αγωνιστική των play out της β' φάσης του 4ου ομίλου της Γ΄ κατηγορίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της γηπεδούχου ομάδας και οι προπονητές των δύο ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΑΒ "έξω από το χώρο των αποδυτηρίων συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με ανταλλαγή επανειλημμένων γρονθοκοπημάτων και εκσφενδονισμό μίας (1) πλαστικής φιάλης πλήρους ύδατος".