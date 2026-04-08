«Ασπρόμαυρη» οικογένεια - Στο πλευρό του Ραζβάν στο Βουκουρέστι ο ΠΑΟΚ

Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ θα βρεθεί τις επόμενες ώρες στο Βουκουρέστι για να σταθεί στο «πλευρό» του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μία ακόμα απόδειξη πως ο Δικέφαλος είναι μία οικογένεια (και) στα δύσκολα.

Δύσκολες ώρες βιώνει από χθες (7/4) η οικογένεια Λουτσέσκου, με τον θρυλικό πατέρα Μιρτσέα να φεύγει από τη ζωή στα 80 του χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται από την Κυριακή στην πατρίδα του, προκειμένου να συμπαρασταθεί στη μητέρα του, ενώ όπως φαίνεται, τις επόμενες ώρες θα δώσει το «παρών» στο Βουκουρέστι και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (8/4), η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Πέμπτη, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο «αντίο» στον πολύπειρο προπονητή.