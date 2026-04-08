«Θέλει να φύγει ο Ρομέρο από την Τότεναμ, έχει ρήτρα 60 εκατ.»

Η Τότεναμ έχει αποφασίσει να παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν τον Κρίστιαν Ρομέρο, μολονότι πρόσφατα υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο 26χρονος Αργεντινός διεθνής στόπερ και αρχηγός των «Σπερς» έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της διοίκησης με τις φετινές του εμφανίσεις, έχοντας αποβληθεί σε δύο ματς.

Και ο ίδιος ο Ρομέρο θέλει να φύγει και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επανήλθε στη διεκδίκηση του και σκοπεύει να προσφέρει 60 εκατ. ευρώ για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.

Ο πατέρας του, Βίκτορ Ρομέρο, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Μπουένος Αϊρες «Cadena 3» και επιβεβαίωσε ουσιαστικά την αποχώρηση του διεθνή στόπερ από το Λονδίνο: «Ναι θέλει να φύγει, αλλά οι Αγγλοι δεν θα τον αφήσουν έτσι εύκολα. Εχει ρήτρα στο συμβόλαιο του 60 εκατ. δολάρια.»