Βοηθός διαιτητή της Super League προσφέρει το πασχαλινό τραπέζι σε τρεις οικογένειες

Αξιέπαινη πρωτοβουλία από τον βοηθό διαιτητή της Super League, Παντελή Σπυρόπουλο, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα αγαθά για το πασχαλινό τραπέζι, σε τρεις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Στην ανάρτησή του στα social media, ο επόπτης της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής αναφέρει:

«Ενόψει του Πάσχα, ημερών αγάπης και προσφοράς, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να προσφέρω το πασχαλινό τραπέζι σε τρεις οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη ιδανικά με παιδιά ,ώστε να μη λείψει τίποτα από το σπίτι τους αυτές τις άγιες μέρες.

Πρόκειται για ένα καλάθι με βασικά αγαθά και κρέατα, για να μπορέσουν να νιώσουν κι εκείνοι τη θαλπωρή και τη χαρά των ημερών.

Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω ακόμη περισσότερους, όμως ελπίζω έστω και έτσι να προσφέρω λίγη ανακούφιση και ένα χαμόγελο.

Αν γνωρίζετε κάποια οικογένεια που έχει πραγματική ανάγκη, παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα μήνυμα μαζί μου με απόλυτο σεβασμό και διακριτικότητα, έως τη Μεγάλη Πέμπτη.

Καλή Λαμπρή»