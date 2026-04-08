Γ' Εθνική: «Πενηντάρης» στο γήπεδο

Η ηλικία είναι μόνο ένα νούμερο, όπως απέδειξε ο Κώστας Λέντζος, ο οποίος στα 50 του αγωνίστηκε σε παιχνίδι Γ' Εθνικής.

Στο τοπικό ντέρμπι της Άρτας ξεχώρισε το απίθανο σκορ 7-5 με το οποίο επικράτησε η Πρόοδος Ρωγών της Αναγέννησης Άρτας, ωστόσο υπήρξε ένα ακόμα σπουδαίο ρεκόρ: στα τελευταία λεπτά ο Χρήστος Καραπίτσος απέσυρε από το παιχνίδι τους δύο σκόρερ της ομάδας του, τον Χρήστο Σιδηρόπουλο που πέτυχε τέσσερα γκολ και τον Παντελή Νάστο, που σημείωσε άλλα τρία. Στη θέση τους μπήκε ο 17χρονος Αργύρης Κύρκος και μαζί του ο κατά... 32 χρόνια μεγαλύτερος Κώστας Λέντζος, όπως καταγράφει η ΕΠΟ στην ιστοσελίδα της.

Ο Κώστας Λέντζος έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης γηπέδου (εκτός τερματοφυλάκων) που αγωνίζεται στην κατηγορία, αφού στο ντέρμπι ήταν 49 ετών, δύο μηνών και μιας ημέρας, καθώς έσπασε κατά τρία και πλέον χρόνια το ρεκόρ που κατείχε από πέρυσι ο Αντώνης Κοσμίδης του Ερμή Αμυνταίου! Ο Λέντζος, γέννημα θρέμμα του Εθνικού Φιλιππάδας, πρωτόπαιξε στην Γ' Εθνική το 2008 στα 31 χρόνια του, όταν και η ομάδα της πόλης του ανέβηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία. Μάλιστα έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική τότε Γ' Εθνική στις 13 Σεπτεμβρίου 2008 με αντίπαλο την Αναγέννηση Άρτας. Ως το 2018 έπαιξε σε 159 αγώνες Γ' Εθνικής, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής, και πέτυχε επτά γκολ. Από τότε ο Εθνικός και ο Λέντζος "χάθηκαν" στο τοπικό πρωτάθλημα της Πρέβεζας, μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι. Στη συνέχεια βοήθησε την Πρόοδο Ρωγών να ανέβει για πρώτη φορά στην κατηγορία.

Στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, στην πρώτη του εμφάνιση τη φετινή σεζόν, επανεμφανίστηκε μετά από οκτώ χρόνια στην Γ' Εθνική, έστω και για λίγα λεπτά.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που έχουν παίξει στην Γ' Εθνική:

1. Θανάσης Τόλιος (ΠΑΟΚ Δυτικού) 49 ετών, 3 μηνών και 14 ημερών (2026)

2. Κώστας Λέντζος (Πρόοδος Ρωγών) 49 ετών, 2 μηνών και μίας ημέρας (2026)

3. Γιώργος Καραγκούνης (Ζευγολατιό) 48 ετών, 3 μηνών και 6 ημερών (2018)

4. Αντώνης Κοσμίδης (Ερμής Αμυνταίου) 45 ετών, 11 μηνών και 11 ημερών (2025)

5. Δημήτρης Κουτσόπουλος (Διγενής Νεοχωρίου) 44 ετών, 11 μηνών και 11 ημερών (2023)

6. Σάββας Παντελιάδης (Αναγέννηση Πλαγιάς) 44 ετών, 4 μηνών και 15 ημερών (2022)

7. Σωτήρης Τσάτσος (Μ. Αλέξ. Ορφανίου) 44 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών (2023)

8. Κυριάκος Μαρίνος (Λεβάντε) 43 ετών, 11 μηνών και 29 ημερών (2016)

9. Τάσος Καραμάνος (Πανναυπλιακός) 43 ετών, 10 μηνών και 3 ημερών (2014)

10. Χρήστος Κετικίδης (Αναγέννηση Πλαγιάς) 43 ετών, 8 μηνών και 27 ημερών (2022)

Παίκτες γηπέδου (όχι τερματοφύλακες):

1. Κώστας Λέντζος (Πρόοδος Ρωγών) 49 ετών, 2 μηνών και μίας ημέρας (2026)

2. Αντώνης Κοσμίδης (Ερμής Αμυνταίου) 45 ετών, 11 μηνών και 11 ημερών (2025)

3. Σάββας Παντελιάδης (Αναγέννηση Πλαγιάς) 44 ετών, 4 μηνών και 15 ημερών (2022)

4. Σωτήρης Τσάτσος (Μ. Αλέξ. Ορφανίου) 44 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών (2023)

5. Τάσος Καραμάνος (Πανναυπλιακός) 43 ετών, 10 μηνών και 3 ημερών (2014)

6. Χρήστος Κετικίδης (Αναγέννηση Πλαγιάς) 43 ετών, 8 μηνών και 27 ημερών (2022)

Οι αγώνες Γ' Εθνικής με τα περισσότερα γκολ:

1. Πύργος - Παναιγιάλειος 5-9 (20.05.1998)

2. Πρόοδος Ρωγών - Αναγέννηση Άρτας 7-5 (05.04.2026)

3. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Μ. Αλέξ. Αλεξάνδρειας 11-1 (17.05.1987)

4. Κερατσίνι - Κόρινθος 11-1 (14.06.1998)

