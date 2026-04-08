Συγκινεί ο Χάτζι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Έχασα τον πατέρα μου»

Ο Γκεόργκι Χάτζι δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας για τον χαμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τονίζοντας πως τον ένιωθε σαν δεύτερο πατέρα.

Ο εμβληματικός Ρουμάνος άσος μίλησε σε τοπικό Μέσο, εμφανώς φορτισμένος, για τον άνθρωπο που σημάδεψε την καριέρα του από τα πρώτα του βήματα στην εθνική ομάδα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω… Ήταν τόσο σημαντικός για μένα. Με εμπιστεύτηκε από την αρχή και ήταν πάντα δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάτζι στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που είχε από τον Λουτσέσκου, υπογραμμίζοντας πως δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος προπονητής, αλλά μια πατρική φιγούρα στη ζωή του. «Ήταν κάτι περισσότερο από προπονητής. Ήταν σαν γονιός για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω… είναι πολύ δύσκολο», είπε με σπασμένη φωνή.

Ο «Μαραντόνα των Καρπαθίων» είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ρουμανίας το 1983, υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου, σε μια συνεργασία που έμελλε να αποτελέσει την αρχή μιας σπουδαίας πορείας.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο του Λουτσέσκου στην εξέλιξή του, επισημαίνοντας πως του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί από μικρή ηλικία στο υψηλότερο επίπεδο και να αναδείξει το ταλέντο του.

Ο θάνατος του Λουτσέσκου έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, με προσωπικότητες του χώρου να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο άθλημα.