Παλαίμαχοι ΠΑΟΚ: «Στο πλευρό του προπονητή μας, για την απώλεια του αγαπημένου του ΠΑΤΕΡΑ»

Με ανακοίνωσή τους, οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στάθηκαν στο «πλευρό» του Ραζβάν Λουτσέσκου, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Τη συμπαράστασή τους στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο προπονητής του Δικεφάλου, εξέφρασαν οι «ασπρόμαυροι» παλαίμαχοι, λίγες ώρες μετά την απώλεια του θρυλικού Μιρτσέα.

Όπως αναφέρουν:

«Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκφράζουμε από καρδιάς τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον προπονητή μας και στην οικογένεια του για την απώλεια του αγαπημένου του ΠΑΤΕΡΑ

Στεκόμαστε στο πλευρό του σε αυτήν την δύσκολη στιγμή και συμπαραστεκόμαστε στον θρήνο που βιώνει και του ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο

Με σεβασμό

οι ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΑΟΚ»