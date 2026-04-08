UEFA για Μιρτσέα: «Ξεχωριστός άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα» (pic)

Τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Λουτσέσκου έστειλε η UEFA και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, για έναν σπουδαίο άνθρωπο με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα.

Μία από τις πιο σπουδαίες ποδοσφαιρικές μορφές δεν βρίσκεται πια κοντά μας, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» χθες (7/4) στο Βουκουρέστι.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (UEFA) έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, ενός ξεχωριστού ανθρώπους, όπως αναφέρουν, με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα.

Όπως αναφέρει η UEFA:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι που μάθαμε ότι ο σπουδαίος Mircea Lucescu έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο πρόεδρος της UEFA, Aleksander Čeferin, απέτισε φόρο τιμής σε «έναν από τους πραγματικά ξεχωριστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου – έναν άνθρωπο με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα, αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια και πάθος».