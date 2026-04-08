Ευκαιρία για ΠΑΟΚ Β, εκτός Καβάλα και Νέστος

Τρεις ομάδες συνεχίζουν στο κυνήγι της παραμονής, με την 7η αγωνιστική των Play Out του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 να (μην) προσφέρεται για κάποιο ξεκαθάρισμα.

Ο ΠΑΟΚ Β, αν και προηγήθηκε ηττήθηκε με 2-1 στην Καβάλα, αλλά έχει τον πρώτο λόγο για την παραμονή. Οι «ασπρόμαυροι» περιμένουν στην Καλαμαριά τον ΠΑΣ Γιάννινα που, μετά το 2-2 με τον Μακεδονικό, υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια. Άγνωστο με τι διάθεση θα παίξει στα υπόλοιπα ματς ο «Άγιαξ της Ηπείρου» που ξεκινάει τις ετοιμασίες για την επόμενη σεζόν.

Η Καβάλα, μετά τη νίκη-ανατροπή επί του ΠΑΟΚ Β επισκέπτεται τη Χαλάστρα για να παίξει με τον Καμπανιακό. Οι «αργοναύτες» παραμένουν στο -3 και στο -4 από τις ομάδες που προπορεύονται, όμως γνωρίζουν πως χρειάζεται να περάσουν μόνο μία εξ αυτών. Ο Καμπανιακός έχει μαθηματικές μόνο ελπίδες για να σώσει την κατηγορία, αλλά η βαριά ήττα με 3-0 στη Χρυσούπολη δείχνει πως δύσκολα θα αναστραφεί το κλίμα.

Ο Νέστος, από την πλευρά του, παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στα Play Out. Μετά την εύκολη επικράτηση επί του Καμπανιακού πηγαίνει στην Ευκαρπία για να παίξει με τον ουραγό Μακεδονικό που έχει, προ πολλού, αποχαιρετήσει την κατηγορία. Κράτησαν, όμως, οι «πράσινοι» στο 2-2 τον ΠΑΣ Γιάννινα, δείχνοντας όρεξη και διάθεση να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο ως το φινάλε. Ο Νέστος, όμως, έχει μεγαλύτερο κίνητρο.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου:

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

15:00 Γηπ. Καμπανιακού, Καμπανιακός - Καβάλα (ATHLETIKO.GR)

15:00 Γηπ. Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα (SPORTAL.GR)

15:00 Γηπ. Μακεδονικού, Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης (ATHLETIKO.GR)