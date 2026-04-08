Γιώργος Τουρσουνίδης στο Fox Prime: «Χοντρά σκηνικά, τι είπα στον Μπλαχίν και τρελάθηκε»

Το Grande League Interviews φιλοξενεί αυτή την Τετάρτη (8/4) τον Γιώργο Τουρσουνίδη, σε

μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον Σταύρο Κόλκα και την Κάτια Ταραμπάνκο στο κανάλι του

Fox Prime.

Ο Θρύλος του ΠΑΟΚ και επί πολλά χρόνια παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά» μιλάει για όλα όσα έζησε στην Τούμπα από μικρό παιδί μέχρι και τα ένδοξα χρόνια της καριέρας του.

Η πρόταση από τον Παναθηναϊκό και ο χαμός που προκλήθηκε, οι απίστευτες ιστορίες από τον ΠΑΟΚ, η συνεργασία με τον Μπλαχίν και η σημερινή «χρυσή» εποχή της ομάδας χάρη στον Ιβάν Σαββίδη και τον Γιάννη Κωνσταντέλια!

Ολόκληρη η συνέντευξη του στο Foxprime: