Μάχες επιβίωσης σε Λάρισα και Σέρρες

Με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής, συνεχίζεται σήμερα η δράση στα play out της Stoiximan Super League.

Με δυνατά παιχνίδια συνεχίζεται η μάχη παραμονής στη Stoiximan Super League. Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό και θέλει μόνο τη νίκη για να μπορέσει να κρατήσει… αποστάσεις από τις επικίνδυνες θέσεις. Η ήττα από την Τρίπολη έβαλε τους «βυσσινί» σε περιπέτειες και χρειάζονται βαθμούς για να μην μπλέξουν χειρότερα. Από την άλλη οι Αγρινιώτες θέλουν το εκτός έδρας αποτέλεσμα, προκειμένου να φτάσουν άμεσα στην εξασφάλιση της παραμονής.

Στις Σέρρες στις 17:00 Πανσερραϊκός και Αστέρας Aktor κοντράρονται για να ξεφύγουν από την τελευταία θέση. Η νίκη θα κρίσιμη για όποια ομάδα την κατακτήσει, καθώς θα αποκτήσει πλεονέκτημα παραμονής. Και οι δύο μονομάχοι νίκησαν στην πρεμιέρα των play out και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα.

Στις 19:00 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να θέλουν το τρίποντο για μην μπλέξουν σε σενάρια παραμονής. Οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες και στόχος είναι να τις διευρύνουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

16:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός CosmoteSport 1 HD

17:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Novasports 2

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά Novasports Prime

Η βαθμολογία

Playoffs 1-4Αγ.Βαθ.

1. ΑΕΚ 27 63

2. ΠΑΟΚ 2758

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 58

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 50

Playoffs 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 27 22

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27 17

7. ΟΦΗ 27 17

8. ΑΡΗΣ 27 16

Playouts

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 27 30

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 27 27

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 27 27

12. ΑΕΛ NOVIBET 27 23

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 27 20

14. ASTERAS AKTOR 27 20