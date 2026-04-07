Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μειώνει με Μπαπέ η Ρεάλ και ψάχνει ισοφάριση! (vid) 07-04-2026 23:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Bayern Munich ΠΡΟΣΩΠΑ Κιλιάν Μπαπέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με τον Μπαπέ μπροστάρη η Ρεάλ μείωσε στο 74΄σε 1-2 κόντρα στην Μπάγερ και... τρέχει για την ισοφάριση! Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Μειώνει με Μπαπέ η Ρεάλ και ψάχνει ισοφάριση! (vid) SHARE