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Μειώνει με Μπαπέ η Ρεάλ και ψάχνει ισοφάριση! (vid)

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Με τον Μπαπέ μπροστάρη η Ρεάλ μείωσε στο 74΄σε 1-2 κόντρα στην Μπάγερ και... τρέχει για την ισοφάριση!

 

Μειώνει με Μπαπέ η Ρεάλ και ψάχνει ισοφάριση! (vid)