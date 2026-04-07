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«Κέρβερος» Νόιερ σταματά ξανά τον Μπαπέ με τρομερή απόκρουση! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν πραγματοποιεί απίστευτη εμφάνιση στην Μαδρίτη και είπε ξανά... όχι στον Μπαπέ!

 

«Κέρβερος» Νόιερ σταματά ξανά τον Μπαπέ με τρομερή απόκρουση! (vid)