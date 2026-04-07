Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Σκόραρε ο Γιόκερες, αλλά το VAR έδωσε offside (vid) 07-04-2026 23:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Arsenal F.C. Sporting CP 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιόκερες στο 62' έβαλε μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ όμως μετά από έλεγχο του VAR το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Σουηδός ήταν σε θέση offside. Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Κατεβαίνουν από τα βόρεια προάστια στην Καλλιθέα για να τα δοκιμάσουν: Για τα καλύτερα σοκολατάκια της Αθήνας αξίζει να κάνεις χιλιόμετρα menshouse.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Σκόραρε ο Γιόκερες, αλλά το VAR έδωσε offside (vid) SHARE