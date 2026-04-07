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Σκόραρε ο Γιόκερες, αλλά το VAR έδωσε offside (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιόκερες στο 62' έβαλε μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ όμως μετά από έλεγχο του VAR το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Σουηδός ήταν σε θέση offside.
Σκόραρε ο Γιόκερες, αλλά το VAR έδωσε offside (vid)