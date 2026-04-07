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Κατεβάζει τα... ρολά στους Μαδριλένους ο τρομερός Νόιερ! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο Μάνουελ Νόιερ είπε δύο φορές... όχι στον Μπαπέ και μία στον Βινίσιους, κρατώντας το μηδέν για την Μπάγερν με τρομερές αποκρούσεις!

 

Κατεβάζει τα... ρολά στους Μαδριλένους ο τρομερός Νόιερ! (vids)