«Οραματιστής του ποδοσφαίρου και επαναστάτης»: Τα αφιερώματα των διεθνών ΜΜΕ για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η είδηση του θανάτου του θρυλικού Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει μεταδοθεί σε όλη την υφήλιο, με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να πενθεί - Οι αναφορές των L'Equipe, και Gazzetta dello Sport.

Θλίψη έχει προκαλέσει σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και μη, ο «χαμός» του 80χρονου πολύπειρου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την είδηση να κάνει σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου.

Διεθνή ΜΜΕ προχώρησαν σε αφιερώματα για τον κάτοχο 36τίτλων προπονητή, ο οποίος «έφυγε» σήμερα (7/4) από τη ζωή, στην πατρίδα του, το Βουκουρέστι.

«Αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον οραματιστή του ποδοσφαίρου που οδήγησε παίκτες σε μουσεία. Διετέλεσε προπονητής της Πίζα, της Ίντερ και της Μπρέσια», γράφει η Ιταλική Gazzetta dello Sport, ενώ προσθέτει:

«Πατρική φιγούρα, έξυπνος, επαναστατικός: κατέκτησε 36 τρόπαια στο τιμόνι 8 ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της UEFA με τη Σαχτάρ, ανέδειξε εκατοντάδες ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, εφηύρε την ανάλυση αγώνων».

«Μια εξέχουσα προσωπικότητα στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κράτησε τις αξίες και την αγάπη του για το παιχνίδι μέχρι το τέλος της ζωής του», αναφέρει στον τίτλο της η πασίγνωστη γαλλική εφημερίδα, L' Equipe.