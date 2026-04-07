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Από ένα δοκάρι για Σπόρτινγκ και Άρσεναλ στην Λισαβόνα! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Σπόρτινγκ και Άρσεναλ είχαν από μία μεγάλη στιγμή για γκολ, αλλά και τις δύο φορές η μπάλα δεν τους έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο δοκάρι.

 

Από ένα δοκάρι για Σπόρτινγκ και Άρσεναλ στην Λισαβόνα! (vids)