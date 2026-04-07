Συγκλονιστικός Τάισον για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα» (pic)

Στο πένθος σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, θρηνεί την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του εμβληματικού προπονητή και πατέρα του Ραζβάν. Το συγκλονιστικό μήνυμα του Τάισον...

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο δρόμο του γιατί ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έβαλε το... χεράκι του. Οι δυό τους συνεργάστηκαν στη Σαχτάρ, μόνο που αυτή η σχέση ξεπέρασε τα στενά όρια προπονητή - παίκτη. Ο εμβληματικός προπονητής έγινε σαν δεύτερος πατέρας για εκείνον και η μοίρα τον έφερε στη Θεσσαλονίκη, υπό τις οδηγίες του υιού του, Ραζβάν.

Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα ο Τάισον αποχαιρέτησε τον μίστερ Λουτσέσκου:

«Κύριε Μιρτσέα, θα σας θυμάμαι πάντα για όλα όσα έχετε κάνει για τη ζωή μου και για τα μαθήματα σε όλη μου την καριέρα. Ήσουν σαν πατέρας για μένα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι μέρος της οικογένειάς σου τόσα χρόνια. Σ' αγαπώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Για πάντα στην καρδιά μου».

