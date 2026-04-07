Έφτασε στη Μαδρίτη με ευχές από τον πιλότο η ΑΕΚ

«Πάτησε» Ισπανία και μπαίνει σε... mood Conference League η ΑΕΚ η οποία την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) θα δωσει την πρώτη μάχη με την Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης.

Η κιτρινόμαυρη αποστολή, έφτασε στη Μαδρίτης χωρίς προβλήματα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της πτήσης, έλαβε τις ευχές από τον πιλότο εν όψει της συνέχειας, με τον ίδιο να αναφέρει: «Στην ομαδάρα της ΑΕΚ ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Conference League, καλή επιτυχία για το παιχνίδι και στο τέλος των play offs να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Από εκεί και πέρα να τονίσουμε πως η ΑΕΚ, μετά την άφιξη, μεταφέρθηκε απευθείας στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει το επόμενο διήμερο για ξεκούραση. Η Ενωση θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της την Μ.Τετάρτη με προπόνηση στο Βαγιέκας στις 20:00 ώρα Ελλάδας, ενώ μία ώρα νωρίτερα στις 19:00 ώρα Ελλάδας ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.