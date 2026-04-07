Πένθος στη Ρουμανία για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Είναι μία μαύρη μέρα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο»

Παγκόσμια θλίψη για το θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον πρόεδρο της Ρουμανικής Ομοσπονδίας, να κάνει λόγο για μία μαύρη μέρα για τη χώρα.

Ο άνθρωπος που έπεισε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, μίλησε για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Είναι μια μαύρη μέρα για τη Ρουμανία και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος που έζησε για το ποδόσφαιρο σε κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής του έφυγε από κοντά μας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς ένας προπονητής, αλλά ένας δάσκαλος ζωής για ολόκληρες γενιές παικτών.

Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε αυτό το άθλημα περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή του και η επιρροή του στο ποδόσφαιρό μας είναι ανυπολόγιστη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένειά του. Μας μένουν τα μαθήματά του και ένα τεράστιο κενό που δεν μπορεί ποτέ να γεμίσει», δήλωσε ο Ράζβαν Μπουρλεάνου, πρόεδρος της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.