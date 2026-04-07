Παναιτωλικός: Χωρίς τρεις στη μάχη της Λάρισας

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League (8/4, 16:00).

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις παίκτες που παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών. Ο Γκράναθ έχει πρόβλημα από τράβηγμα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ο Ουνάι Γκαρσία νιώθει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ενώ ο Σμυρλής συνεχίζει την αποκατάστασή του μετά από τραυματισμό στον δικέφαλο, συμμετέχοντας μόνο σε μέρος των προπονήσεων.

Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο, υπάρχει μία διαφοροποίηση στην αποστολή.

Για την ακρίβεια, συμπεριλήφθηκε ο τερματοφύλακας Μιχάλης Παρδαλός, παίρνοντας τη θέση του νεαρού αμυντικού Χρυσοβαλάντη Μάνου.

Η αποστολή του Παναιτωλικού:

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.