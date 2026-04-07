Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε πίεση: Οι θητείες που βρέθηκε (ξανά) με την πλάτη στον τοίχο

Από τη «μάχη επιβίωσης» στην Εϊμπάρ μέχρι την ευρωπαϊκή αναγέννηση με τη Σεβίλλη, ο Βάσκος τεχνικός που διανύει τις πιο έντονα πιεσμένες ημέρες του στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχει βρεθεί ξανά σε αντίστοιχα δύσκολα…φεγγάρια στην καριέρα του. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διανύει πιο δύσκολη περίοδο της θητείας του στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετά την εντός έδρας ήττα από την AEK στο «Καραϊσκάκη» στην πρεμιέρα των πλέι οφ.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε γκρίνια, έντονη κριτική και ερωτήματα γύρω από την αγωνιστική εικόνα των «ερυθρόλευκων», βάζοντας τον Βάσκο τεχνικό στο επίκεντρο της συζήτησης και της αμφισβήτησης.

Ωστόσο, για όποιον παρακολουθεί την καριέρα του Βάσκου τεχνικού, η συγκεκριμένη κατάσταση δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο.

Ο 65χρονος κόουτς έχει μάθει να λειτουργεί σε περιβάλλον πίεσης, να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και άλλοτε υπήρχαν περιπτώσεις που βρήκε τρόπους αντίδρασης (όταν όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά) κι άλλοτε δεν το κατάφερε.

Η «σχολή επιβίωσης» της Εϊμπάρ

Η πιο χαρακτηριστική και μακροχρόνια δοκιμασία της καριέρας του ήταν αναμφίβολα η παρουσία του στην Εϊμπάρ. Εκεί δεν είχε να διαχειριστεί απλώς μία δύσκολη περίοδο, αλλά μια διαρκή κατάσταση πίεσης.

Με ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ στη La Liga, η Εϊμπάρ ξεκινούσε κάθε σεζόν ως φαβορί για υποβιβασμό. Υπήρξαν χρονιές όπου η ομάδα μπήκε σε παρατεταμένα αρνητικά σερί, με συνεχόμενες ήττες και έντονη αμφισβήτηση, τόσο από τα media όσο και από τον κόσμο.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος παρέμεινε πιστός στη φιλοσοφία του: άμεσο ποδόσφαιρο, ένταση, πίεση ψηλά και ξεκάθαρο πλάνο.

Το σημαντικότερο όμως ήταν η ψυχολογική διαχείριση. Κατάφερε επανειλημμένα να «κρατήσει» τα αποδυτήρια, να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση των παικτών και να οδηγήσει την ομάδα σε σωτηρία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η θητεία του στην Εϊμπάρ θεωρείται «case study» για το πώς ένας προπονητής μπορεί να κρατά μια ομάδα ανταγωνιστική μέσα από διαρκείς κρίσεις.

Η ασφυκτική πίεση στην Αλαβές

Στην Αλαβές την σεζόν 2021-22, ο Μεντιλίμπαρ βρέθηκε ξανά σε ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης, όμως αυτή τη φορά τα περιθώρια ήταν σαφώς μικρότερα. Ανέλαβε μια ομάδα που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και ψυχολογική φθορά.

Παρά την προσπάθειά του να αλλάξει τη δυναμική, τα αποτελέσματα δεν ήρθαν. Η ομάδα παρέμεινε σε καθοδική πορεία και η πίεση αυξήθηκε γρήγορα. Σε αντίθεση με την Εϊμπάρ, δεν υπήρχε ο χρόνος ούτε η σταθερότητα για να «χτιστεί» αντίδραση.

Αυτή η εμπειρία αποτελεί μία από τις περιπτώσεις στην καριέρα του όπου δεν κατάφερε να επιβάλει τη φιλοσοφία του, δείχνοντας πως ακόμη και για έναν προπονητή με τη δική του εμπειρία, το τάιμινγκ και το περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τα σκαμπανεβάσματα στην Οσασούνα

Η παρουσία του στην Οσασούνα είχε επίσης έντονα στοιχεία πίεσης. Η ομάδα βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο και πάλευε να διατηρηθεί ανταγωνιστική σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα.

Kατάφερε να παρουσιάσει ένα σύνολο με ταυτότητα και μαχητικότητα, όμως τα αποτελέσματα δεν είχαν σταθερότητα. Οι διακυμάνσεις στην απόδοση έφεραν αμφισβήτηση και πίεση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο σχεδόν κάθε παιχνίδι είχε χαρακτήρα «τελικού».

Αυτές οι συνθήκες, αν και δύσκολες, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του προπονητικού του προφίλ: ενός τεχνικού που δεν φοβάται τις μάχες και μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε έντονη πίεση.

Η απόλυτη ανατροπή στη Σεβίλλη

Η κορύφωση της ικανότητάς του να διαχειρίζεται κρίσεις ήρθε στη Σεβίλλη. Όταν ανέλαβε η ομάδα βρισκόταν σε αγωνιστική και ψυχολογική κατάρρευση, κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε να αλλάξει το κλίμα. Έδωσε απλότητα στο παιχνίδι, καθόρισε ρόλους και επανέφερε την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: όχι μόνο σταθεροποίησε τη Σεβίλλη στο πρωτάθλημα, αλλά την οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του Europa League, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές «αναγεννήσεις» ομάδας τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το νέο "crash test" στον Πειραιά

Η κατάσταση στον Ολυμπιακό θυμίζει σε πολλά σημεία προηγούμενες δοκιμασίες του. Υπάρχει πίεση για αποτέλεσμα, απαιτήσεις από τον κόσμο και ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Η ήττα από την AEK δεν είναι απλώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά ένα ηχηρότατο… καμπανάκι ενόψει της συνέχειας των πλέι οφ.

Το ζητούμενο για τον Μεντιλίμπαρ είναι να επαναφέρει άμεσα την ομάδα σε αγωνιστική ισορροπία και να διαχειριστεί την ψυχολογία των παικτών.

Η διαδρομή του δείχνει ότι έχει βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοια σταυροδρόμια.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί δεν είναι αν γνωρίζει τον τρόπο, αλλά αν μπορεί να τον εφαρμόσει ξανά, αυτή τη φορά σε ένα περιβάλλον όπως του Ολυμπιακού, όπου η πίεση δεν είναι απλώς μεγάλη, είναι καθημερινότητα.