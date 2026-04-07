Λουίς Ενρίκε: «Σε αυτό το επίπεδο είναι αδύνατο να υπάρχει φαβορί»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, μιλώντας (7/4) στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (8/4) πρώτης αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ επανέλαβε την ικανοποίησή του για έναν ακόμα σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα στο Parc des Princes.

«Η δουλειά ενός προπονητή είναι να προσπαθεί να αποδίδει και να γνωρίζει ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό που θέλω πάντα είναι η ομάδα να διατηρήσει την ταυτότητά της, να προσπαθεί να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να προοδεύει στη διοργάνωση και να συνεχίζει να αναπτύσσεται». Την πρώτη μου μέρα εδώ, είπα ότι θα προσπαθούσαμε να παίζουμε επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο όλη την ώρα, παραμένοντας πολύ επιθετικοί, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι εύκολο για μένα να το πω, δύσκολο για τους παίκτες να το κάνουν. Αλλά έτσι θέλουμε να δείξουμε ποιοι είμαστε¸ είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχει σημασία ποια ομάδα είναι το φαβορί, ή αν το λες εσύ. Σε αυτό το επίπεδο, με αυτό το είδος ομάδας, είναι αδύνατο να υπάρχει φαβορί. Δεν νομίζω ότι είμαστε, και πέρυσι, στην πραγματικότητα, όλοι έλεγαν ότι ήταν η Λίβερπουλ, και προκριθήκαμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας αγώνας όπως πέρυσι, αλλά οι αγώνες μπορούν να αλλάξουν. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερο τον έλεγχο της μπάλας από τη Λίβερπουλ, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ποιοτικούς παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εναντίον αγγλικών ομάδων. ξέρουμε ότι θα είναι πολύ περίπλοκο. Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για τη Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλοτ το κάνει πολύ καλά αυτό. Είμαστε και οι δύο ίδιοι και διαφορετικοί. δεν υπάρχει φαβορί».

Στη συνέχεια, μετά από σχετική ερώτηση, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον πρώτο αγώνα πέρυσι της φάσης των «16» (0-1): «Ήταν μια εμφάνιση πολύ, πολύ υψηλού επιπέδου. Ήταν απίστευτο που χάσαμε αυτόν τον αγώνα. Θα υπέγραφα να παίξω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όχι με αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο επιθετικό μας ποδόσφαιρο και θέλουμε να απολαύσουμε το παιχνίδι στο «Parc des Princes», ένα στάδιο με απίστευτη ατμόσφαιρα. Είναι υπέροχο για εμάς να παίζουμε έναν τέτοιο αγώνα στην έδρα μας».