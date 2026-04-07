Άριτζ Λόπεθ Γκαράι στο SDNA: «Η Ράγιο πιέζει ασταμάτητα – Κλειδί για την ΑΕΚ ο Κοϊτά»

Ο Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Μαυριτανίας, αναλύει στο SDNA την πρώτη μάχη της Ένωσης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ συγχρόνως βγάζει το…καπέλο στον δικό του, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ισπανία, όπου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League.

Στο «Βαγιέκας» θα βρεθεί και ο Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι, ο οποίος μίλησε στο SDNA για την αναμέτρηση, ενώ αποθέωσε τον (δικό του παίκτη) διεθνή Μαυριτανό εξτρέμ της Ένωσης, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο Γκαράι στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα και την επιρροή του 27χρονου εξτρέμ, τονίζοντας πως πρόκειται για παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο:

«Ο Κοϊτά ήταν καθοριστικός στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και πέτυχε το νικητήριο γκολ που δίνει στην ομάδα του σημαντικό προβάδισμα στο κυνήγι του πρωταθλήματος.

Έχει πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμα και στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι που δώσαμε κόντρα στην Αργεντινή ήταν από τους καλύτερους του αγώνα.

Τώρα δείχνει ξανά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς αμφιβολία».

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε επίσης τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μαυριτανού εξτρέμ, εξηγώντας γιατί αποτελεί διαρκή απειλή για κάθε άμυνα:

«Είναι πολύ επικίνδυνος για κάθε αντίπαλο. Έχει εξαιρετικό σουτ και με τα δύο πόδια, δεξί και αριστερό, και παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή την περίοδο και είναι παίκτης – κλειδί για την ΑΕΚ».

Αναφερόμενος στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Γκαράι εκτίμησε ότι θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική και θεαματική αναμέτρηση, με έντονο επιθετικό χαρακτήρα:

«Περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πάω να το παρακολουθήσω από κοντά και φυσικά να δω και τον Κοϊτά, αφού η Μαδρίτη είναι κοντά στην πόλη μου. Θα είναι ένα πολύ καλό ματς, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν πολύ δυνατούς επιθετικούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αγωνιστικό προφίλ της Ράγιο, επισημαίνοντας τη φιλοσοφία της στο γήπεδό της:

«Η Ράγιο στην έδρα της παίζει πάντα επιθετικά. Έχει πολύ καλούς εξτρέμ και επιθετικούς και αγωνίζεται με υψηλό ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι. Δημιουργεί συνεχώς πίεση».

Τέλος, έδωσε τη δική του οπτική για την τακτική προσέγγιση που θα πρέπει να έχει η ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ πρέπει να επιτεθεί στη Ράγιο. Αν μείνει χαμηλά για να αμυνθεί, θα αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί η Ράγιο πιέζει συνεχώς.

Ωστόσο, η ΑΕΚ μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Η Ράγιο ίσως έχει περισσότερες, γιατί αμυντικά παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες, αλλά επιθετικά διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες».