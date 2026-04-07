Νέο πλήγμα για τη Γιουβέντους: Εκτός δράσης ξανά ο Βλάχοβιτς

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς υπέστη νέο τραυματισμό και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, προκαλώντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» στη Γιουβέντους.

Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Τζένοα, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα εκτός.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν θλάση χαμηλού βαθμού στον υποκνημίδιο μυ, τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που ο Βλάχοβιτς προσπαθούσε να επανέλθει σε ρυθμούς αγώνων, μετά από μακρά απουσία. Μέχρι στιγμής στη σεζόν, έχει περιορισμένη παρουσία στο πρωτάθλημα, με 14 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τη «γηραιά κυρία» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.