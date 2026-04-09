Σημείο αναφοράς σκοράρει δεν σκοράρει ο Βάργκα: Πως άλλαξε τις ισορροπίες στις μάχες με τον Ολυμπιακό!

Η μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα αποδεικνύεται κομβική για την ΑΕΚ η οποία στο πρόσωπο του διεθνή Ούγγρου σέντερ-φορ έχει βρει ένα δεύτερο σημείο αναφοράς - μετά τον Λούκα Γιόβιτς - στη γραμμή κρούσης...

Έναν ποδοσφαιριστή, που ήρθε και έχει αλλάξει τις ισορροπίες στις μάχες με τον Ολυμπιακό παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο να πάρει η Ένωση τέσσερις πόντους στα δύο τελευταία ντέρμπι με τους Πειραιώτες!

Ο Μπάρναμπας Βάργκα, που αποτελούσε διακαή πόθο για τους Μάρκο Νίκολιτς-Χαβιέρ Ριμπάλτα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πατάει το... κουμπί για να δοθούν περίπου 4,5 εκ. ευρώ προκειμένου να πει το «ναι» η Φερεντσβάρος και να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα», όχι μόνον έχει προσαρμοστεί τάχιστα στα θέλω του προπονητή αλλά κάνει και τη διαφορά... σκοράρει δεν σκοράρει!

Αν εξετάσουμε τα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε αυτό της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Ούγγρος φορ πέρασε ως αλλαγή στο 56ο λεπτό και χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα με άπιαστη κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μαρίν νικώντας στον αέρα κατά κράτος όλη την ερυθρόλευκη άμυνα. Σε εκείνο το ντέρμπι ο Βάργκα πρόλαβε να κερδίσει τις 6 από τις 10 μονομαχίες που έδωσε ψηλά.

Δυο εξ αυτές, η φάση του γκολ προφανώς και η φάση επίσης του 67ου λεπτού όπου με πανέξυπνη κεφαλιά-πάσα έδωσε σχεδόν έτοιμο γκολ που αστόχησε από κοντά πριν ο Πινέδα σημαδέψει το δοκάρι. Ο Βάργκα στην δεύτερη περίπτωση έπαιξε τον ρόλο του δημιουργού και έδειξε ακριβώς πόσο ουσιαστικά τον αξιοποιεί ο Νίκολιτς χωρίς να μπορούν να τον αντιμετωπίσουν οι αντίπαλες άμυνες. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο δεύτερο κατά σειρά ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αυτή την φορά στο Καραϊσκάκη. Ο Ούγγρος σε ένα ματς που είχε άλλη μορφή και άλλες απαιτήσεις μπόρεσε ξανά να αλλάξει τις ισορροπίες στον εναέριο χώρο. Μπορεί να μην σκόραρε αλλά είναι εντυπωσιακό πως τελείωσε το ντέρμπι στο Φάληρο με το απίθανο στατιστικό: 15/20 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες!

Για τον Μάρκο Νίκολιτς, το ότι ο Ούγγρος ολοκλήρωσε το ματς με μηδέν τελικές δεν έχει καμία σημασία. Το βασικό ζητούμενο για τον ίδιο είναι ότι εξυπηρέτησε τον ρόλο άριστα, ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά, θυσιάστηκε για την ομάδα και έδωσε αμέτρητες μάχες αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ και παράλληλα ένα μεγάλο πρόβλημα για τα στόπερ του ΟΣΦΠ που δεν μπορούσαν να τον αφήσουν από τα μάτια τους. Είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ να διαθέτει στη γραμμή κρούσης της δύο επιθετικά όπλα αυτής της κλάσης. Τον Γιόβιτς των 20 τερμάτων και τον Βάργκα που ήρθε να συμπληρώσει αρμονικά τον Σέρβο προσθέτοντας στοιχεία που έλλειπαν και ο Νίκολιτς τα χρειαζόταν για να δημιουργήσει μια πανίσχυρη επιθετική γραμμή.

Ο Ούγγρος επιθετικός ήδη προσφέρει, πέραν όλων των άλλων, 6 γκολ σε 12 παιχνίδια στην ΑΕΚ και σίγουρα, μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός παράγοντας και στη συνέχεια τόσο στα πλέι οφ όσο και στις ευρωπαϊκές μάχες με την Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του UEFA Conference League.