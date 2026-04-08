Αποδόθηκε δικαιοσύνη σε ένα γήπεδο που δεν ήταν... ποτέ δεδομένη

Η εικόνα του Στίλερ να περιτριγυρίζεται από το... μισό διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού - συμπεριλαμβανομένου του Βαγγέλη Μαρινάκη - και να σηκώνει το χέρι ψηλά ερχόμενος από το VAR ακυρώνοντας το γκολ του Γιαζίτσι μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, είναι... ιστορική!

Ο Γερμανός διαιτητής, όχι μόνο δεν μάσησε από την πίεση που επιχειρήθηκε να μπει αλλά απέδωσε (και) δικαιοσύνη με έναν εμφατικό τρόπο σε ένα γήπεδο που δεν ήταν... ποτέ δεδομένη. Αν κάποιος με ρωτούσε, προφανώς «αγόραζα» τώρα, πέντε Στίλερ στα επόμενα πέντε παιχνίδια της ΑΕΚ. Δεν το λέω γιατί ζήσαμε... Μάκελι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά γιατί πραγματικά ο Γερμανός στο γήπεδο που παραδοσιακά μπαίνει ίσως η περισσότερη πίεση προς τους διαιτητές με διάφορες πρακτικές, ήρθε και έκανε το φυσιολογικό με μια άριστη διαιτησία αποδίδοντας δικαιοσύνη και μάλιστα, στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Στην πρεμιέρα των πλέι-οφ με το άλλο ματς στην Τούμπα να έχει τελειώσει στο μηδέν κάτι που σήμαινε, ότι η νίκη της ΑΕΚ την έστελνε στο συν πέντε. Όπως και έγινε. Θα μου πει κάποιος, γιατί συζητάμε κάτι τόσο ξεκάθαρο; Η απάντηση βρίσκεται τριγύρω μας! Ακόμα και για κάτι τόσο σαφές, βάσει κανονισμού, και όχι βάσει μιας υποκειμενικής άποψης, υπάρχουν «ερυθρόλευκες» φωνές που λένε πως «θα μπορούσε το γκολ να μετρήσει»!!!

Ο σχολιασμός της φάσης που έγινε στο κανάλι του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αναφορικά με τα 3,9 μέτρα απόστασης του τερματοφύλακα της ΑΕΚ με τον παίκτη του Ολυμπιακού που ήταν εκτεθειμένος, ή με τη γωνία 10 μοιρών απ’ το οπτικό του πεδίο, θα ήταν σήμερα η δικαιολογία της ΚΕΔ αναφορικά με το «γιατί μέτρησε το γκολ του Ολυμπιακού». Η δικαιοσύνη θα είχε πάει περίπατο, η looser ΑΕΚ θα είχε χάσει την χρυσή ευκαιρία του συν πέντε και μαζί και τη δυνατότητα να αποτινάξει από πάνω της αυτό το ψυχολογικό που είχε αποκτήσει στο Φάληρο την τελευταία διετία. Παράλληλα, θα έπρεπε να αποδείξει απέναντι στην προπαγάνδα, ότι δεν είναι η γραφική της υπόθεσης που φωνάζει γι' αυτό που της πήραν μέσα από τα χέρια, ψάχνοντας να βρει το... δίκιο της για άλλη μια φορά. Μην πάτε μακριά, το είδαμε να συμβαίνει με την σφαγή Μάκελι. Έγινε το άσπρο-μαύρο. Να είστε σίγουροι πως θα γινόταν και τώρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Γι' αυτό ξαναλέω πως έχει μεγάλη σημασία η εικόνα του Στίλερ στο 101' και το μήνυμα δικαιοσύνης που περνά σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος και μπορούμε να πούμε ότι ζούμε το ποδόσφαιρο στο οποίο επιτρέπεται να ακυρωθούν γκολ του Ολυμπιακού στο 90+8’ στο «Καραϊσκάκης». Ένα γήπεδο στο οποίο έχουμε ζήσει... μυθικές αποφάσεις όπου διαιτητές σφύριζαν «σα χε…….οι» κατά δήλωση του Άκη Ζήκου και «Καλόπουλοι» ακύρωναν γκολ για οφ-σάιντ ενώ ο σκόρερ καλυπτόταν πεντέξι μέτρα από τρεις του Ολυμπιακού. Για να επανέλθουμε στο σήμερα όμως, γιατί αυτές οι σκοτεινές εποχές έχουν περάσει ευτυχώς ανεπιστρεπτί από το 2016 στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ καταπίνοντας αγωνιστικά και τακτικά τον Ολυμπιακό και βλέποντας να αποδίδεται δικαιοσύνη στο Φάληρο από τον VAR και τον Στίλερ, έφυγε με μια μεγάλη νίκη και βρίσκεται πανάξια στην κορυφή και στο συν πέντε από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου.

Κατάφερε, ενώ θεωρητικά είχε την πιο δύσκολη... εκκίνηση και για πολλούς το πιο δύσκολο πρόγραμμα, να ανατρέψει τα πάντα και να βγει διπλά κερδισμένη από μια πρεμιέρα... ονειρική. Έχοντας πλέον μπροστά της μάλιστα μια ευνοϊκή συνθήκη, πάντα θεωρητικά, καθώς μετά το Πάσχα εκείνη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός πάει στη Λεωφόρο κάτι που σημαίνει πως με δύο άσους γίνεται ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο. Για να τα καταφέρει και να πάει μέχρι το τέλος όμως, θα πρέπει να παραμείνει προσγειωμένη. Θα πρέπει να παραμείνει ταπεινή, θα πρέπει να έχει τη νοοτροπία νικητή που έβγαλε στο Καραϊσκάκη έχοντας παράλληλα την ελπίδα πως η δικαιοσύνη που είδαμε να αποδίδεται την Κυριακή θα ισχύσει και στους επόμενους πέντε τελικούς και δεν θα ξαναβρεί στο δρόμο της διαιτησίες τύπου Μάκελι.