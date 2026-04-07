«Παγώνουν» οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του Δώνη με την Αλ Καλίτζ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «arriyadiyah», οι δύο πλευρές συζήτησαν για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο του Δώνη ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.
Ωστόσο, δεν υπήρξε συμφωνία, καθώς ο Έλληνας προπονητής ζήτησε αυξημένες οικονομικές απολαβές για να παραμείνει στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, κίνηση που δεν έγινε αποδεκτή από τους ανθρώπους της ομάδας.
Θυμίζεται ότι ο Δώνης ανέλαβε το «τιμόνι» του συλλόγου τον Ιούλιο του 2024, με απολογισμό 20 νίκες, 13 ισοπαλίες και 30 ήττες.